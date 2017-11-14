Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan sarı-kırmızılı takımda Aytaç Kara ve Azubuike’den sonra Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran’ın da tedavi sürecini tamamlaması yüzleri güldürdü. Küçük dereceli yırtık şikayetiyle tedavi gören Eren ve Rahman’ın fiziksel eksikliklerinin bulunduğu, bu nedenle özel programlarla bu açıklarının kapatılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Malatya’da antrenmanlara başlayan Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran’ın bir süre daha takımdan ayrı çalışacakları belirtilirken, iki futbolcunun da pazar günkü Aytemiz Alanyaspor maçına yetişemeyecekleri açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan yeni çıkan Aytaç Kara’nın da fiziksel durumundan dolayı bu haftaki maçta kadroya alınmayacağı ifade edildi.

İHA