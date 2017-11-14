14 Kasım 2017 Salı

Eren ve Rahman takımdan ayrı çalıştı

Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları dolayısıyla bir süredir İstanbul’da tedavi gören Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran, Malatya’ya gelerek antrenmanlara başladı.

14 Kasım 2017 Salı 10:57
Eren ve Rahman takımdan ayrı çalıştı

  Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan sarı-kırmızılı takımda Aytaç Kara ve Azubuike’den sonra Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran’ın da tedavi sürecini tamamlaması yüzleri güldürdü. Küçük dereceli yırtık şikayetiyle tedavi gören Eren ve Rahman’ın fiziksel eksikliklerinin bulunduğu, bu nedenle özel programlarla bu açıklarının kapatılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Malatya’da antrenmanlara başlayan Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran’ın bir süre daha takımdan ayrı çalışacakları belirtilirken, iki futbolcunun da pazar günkü Aytemiz Alanyaspor maçına yetişemeyecekleri açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan yeni çıkan Aytaç Kara’nın da fiziksel durumundan dolayı bu haftaki maçta kadroya alınmayacağı ifade edildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEren Tozlu Ve Rahman Buğra Çağıran

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017