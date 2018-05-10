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Eren Tozlu ve Rahman Buğra'dan açıklama

Uzun bir aradan sonra Göztepe maçında forma şansı bulan Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, gelecek planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah sezon bittikten sonra sıkıntı olmaz ve kulübüm ile devam ederim” dedi.  Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran önemli açıklamalarda bulundu. 

Eren Tozlu ve Rahman Buğra'dan açıklama

Uzun bir aradan sonra Göztepe maçında forma şansı bulan Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, gelecek planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah sezon bittikten sonra sıkıntı olmaz ve kulübüm ile devam ederim” dedi.  Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran önemli açıklamalarda bulundu. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:13
Eren Tozlu ve Rahman Buğra'dan açıklama

Eren: “Bir yıl sözleşmem var” 
Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu belirten Eren, “Göztepe maçında iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Karşılaşmadan önce Murat Yıldırım’ın annesinin üzücü haberini almıştık. Tekrar kendisine ve ailesine sabırlar diliyorum. O maçı kazanmak istedik. Kazanacak pozisyonları da bulduk. Direkten dönen 3 tane topumuz var. Bir tane gol mü, değil mi diye tartışılan pozisyonumuz var. Bizim için iyi geçen bir karşılaşmaydı. Statta iyi bir atmosfer vardı. Neticede berabere kaldık. Artık son iki hafta kaldı. Alacağımız en fazla puanı alıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu sezon takımımda iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe bazı sıkıntılar oldu. Uzunca süre forma şansı bulamadım. Oynadığım maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bundan öncede böyleydi. Bundan sonra da böyle olacaktır. Kulübüm ile bir yıl daha sözleşmem var. Burada son derece mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada şampiyonluk yaşadım. İnşallah sezon bittikten sonra sıkıntı olmaz ve kulübüm ile devam ederim. Futbolda neyin ne getireceği belli olmuyor. Yönetimle oturup konuşacağız. Eğer benimle devam etmek isterlerse önceliğim Yeni Malatyaspor olacaktır” şeklinde konuştu. 
 

“Bizi çok ilgilendirmiyor” 
Cumartesi akşamı şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçın kolay geçmeyeceğini belirten Eren Tozlu, “Galatasaray karşılaşmasının zor bir atmosferde geçeceği kesin, onlar şampiyon olmak için oynayacaklar. Biz de rahat bir konumdayız. Göztepe maçında iyi oyun sergileyerek özgüven kazandık. Bu hafta oynayacağımız maçta sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Galatasaray’ın şampiyon olup olmayacağı bizi çok ilgilendirmiyor. İnşallah oradan puan ya da puanlar alırız” diye konuştu. 

Rahman: “Güçlü bir ekibiz” 
Süper Lig’de yarın akşam Galatasaray’ın konuğu olacak Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bu sezon ilk kez forma giydiği ligin kendisi açısından üzerine koyarak ilerlediği sezon olduğunu söyledi. 
Rahman, geçen hafta Göztepe maçında sezonun en iyi oyununu sergilediklerini kaydederek, “Deplasmanda oynadığımız için karşılaşmaya başlarken baskı göreceğimizi iyi biliyorduk. İlk dakikalardan itibaren üstümüze geldiler fakat bu baskıyı güzel şekilde kırdık. Ondan sonra zaten sazı elimize aldık. Herkesin gördüğü gibi pozisyonlar gelmeye başladı. Galibiyet nasip değilmiş. Bir yerden sonra olmayınca olmuyor. Oradan 3 puanla ayrılmayı isterdik. Bu sene hem üst hem de alt taraf için çok enteresan bir lig oldu. İnanılmaz değişik sonuçlar alındı. Son haftalara girilirken şampiyonluğun anahtar maçlarından biride bizimle olacak. Güçlü bir ekibiz. Antrenmanlarda güzel çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Her maç için puan almaya çıkıyoruz. Galatasaray maçı da o karşılaşmalardan birisi olacak” şeklinde konuştu. 

“Performansım artarak devam edecek” 
Önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı kulüp için daha fazlasını vermek istediğini belirten Rahman Buğra, “Benim için üzerine koyarak ilerlediğim bir sezon oldu. Bu sürede bana güvenen, destekleyen ve şans veren herkese başta hocama ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Onların yüzlerini kara çıkarmadığımı düşünüyorum. İnşallah performansım gelecek sezonlarda daha da artarak devam edecek. Her zaman üzerine koyarak ilerlemek ve daha başarılı olmak için çok çalışacağım” açıklamasını yaptı. 
busabahmalatya.com

İHA

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Eren TozluBuğra çağıranYeni Malatyaspor
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