EREN TOZLU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR



Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen tecrübeli futbolcu Adem Büyük, bu hafta oynanacak maçta sözleşmesindeki bir maddeden dolayı eski takımına karşı forma giyemeyecek. Antalyaspor müsabakasının 34. dakikasında hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart gören Adem Büyük, ligin 21. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Ancak Adem kart görmezse bile eski takımına karşı forma giyemeyecekti. Bunu hesap ederek, cezasını bu hafta çekmek isteyen Adem Büyük, bir anlamda sarı kartlarını da temizlemiş oldu.

Sarı kırmızılı takımda bu hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında Adem’in yerine Eren Tozlu’nun forma giymesi bekleniyor.

