Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

EREN TOZLU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da deplasmandaki Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşen Adem Büyük, kart görmezse bile özel bir maddeden dolayı eski takımı Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecekti. 

EREN TOZLU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da deplasmandaki Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşen Adem Büyük, kart görmezse bile özel bir maddeden dolayı eski takımı Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecekti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 14:24
EREN TOZLU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR


Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen tecrübeli futbolcu Adem Büyük, bu hafta oynanacak maçta sözleşmesindeki bir maddeden dolayı eski takımına karşı forma giyemeyecek. Antalyaspor müsabakasının 34. dakikasında hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart gören Adem Büyük, ligin 21. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Ancak Adem kart görmezse bile eski takımına karşı forma giyemeyecekti. Bunu hesap ederek, cezasını bu hafta çekmek isteyen Adem Büyük, bir anlamda sarı kartlarını da temizlemiş oldu.
Sarı kırmızılı takımda bu hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında Adem’in yerine Eren Tozlu’nun forma giymesi bekleniyor.
 

İHA

Son Güncelleme: 05.02.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporAdem BüyükEren Tozlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİLGİNİN UZÜNTÜSÜ SÜRÜYOR!
YENİLGİNİN UZÜNTÜSÜ SÜRÜYOR!
Kasımpaşa mesaisi başladı 
Kasımpaşa mesaisi başladı 
 “Cüneyt Çakır’ı maçlarımıza istemiyoruz” 
 “Cüneyt Çakır’ı maçlarımıza istemiyoruz” 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim