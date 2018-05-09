Eren Tozlu haftalar sonra

Eren Tozlu, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada uzunca aradan sonra sahaya ilk on birde çıktı. En son 22. haftada oynanan Bursaspor maçında forma giyen Tozlu, yüksek tempoda geçen Göztepe karşılaşmasında agresif hareketleriyle 10 hafta aradan sonra çıktığı maçın 31. dakikasında sarı kart gördü. Müsabakanın 64. dakikasında Tozlu’nun ceza sahası içerisinde kafa vuruşunda yaşanan pozisyon çok konuşulurken, Göztepe kalecisi Beto’nun çizgi üzerinde mi yoksa çizgi içerisinde mi topu kontrol ettiği tartışmalarına neden oldu. Bu pozisyonda Yeni Malatyasporlu futbolcular topun çizgiyi geçtiğini ifade etse de hakem devam kararı verdi. Bu sezon Süper Lig’de 17 maçta 9 kez ilk on birde forma şansı bulan genç oyuncu 2 kez fileleri havalandırabildi.

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