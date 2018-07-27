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Eren operasyon geçirdi

Eren operasyon geçirdi

27 Temmuz 2018 Cuma 11:26
Eren operasyon geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da bacağında yırtık tespit edilen Eren Tozlu, özel bir hastanede ameliyat oldu. Deneyimli futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu, Fabian Farnolle, Rahman Buğra Çağıran ve Azubuike’nin sakatlık yaşadığı Malatya temsilcisinde durumu en ciddi olan isim Eren Tozlu, bıçak altına yattı. Başarılı bir operasyon geçiren Eren Tozlu’yu hastanede Yeni Malatyaspor yönetimi yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı yönetici Nusret Çaylak, ameliyat sonrası Eren’e ilk geçmiş olsun diyen isimlerden biri oldu. Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu arada oynanan son hazırlık maçında sakatlık geçiren Godson Azubuike ve Rahman Buğra Çağıran tedavileri için İstanbul’a gönderildikleri belirtildi. İki oyuncunun da 2 hafta takımla birlikte olamayacakları açıklandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eren TozluMalatyaYeni Malatyaspo
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