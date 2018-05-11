Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102627
ALTIN
181.381
DOLAR
4.2550
STERLİN
5.7723
EURO
5.0782

Eren kalmaktan yana

Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de ve kupada oynadığı toplam 23 maçta 4 gole imza atan Eren Tozlu sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu söyledi. Sözleşmesinin sürdüğünü anımsatan genç oyuncu yönetimin aksini belirtmediği sürece takımda kalmak istediğini belirtti

Eren kalmaktan yana

Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de ve kupada oynadığı toplam 23 maçta 4 gole imza atan Eren Tozlu sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu söyledi. Sözleşmesinin sürdüğünü anımsatan genç oyuncu yönetimin aksini belirtmediği sürece takımda kalmak istediğini belirtti

11 Mayıs 2018 Cuma 10:11
Eren kalmaktan yana

Süper Lig’de uzunca aradan sonra Göztepe maçında forma şansı bulan Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, golsüz biten maçta iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Galatasaray maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde değerlendirmelerde bulunan golcü oyuncu gelecek sezon takımda kalmak istediğini söyledi.

“BİR YIL SÖZLEŞMEM VAR”

Tozlu, “Göztepe maçında iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Karşılaşmadan önce Murat Yıldırım’ın annesinin üzücü haberini almıştık. Tekrar kendisine ve ailesine sabırlar diliyorum. O maçı kazanmak istedik. Kazanacak pozisyonları da bulduk. Direkten dönen 3 tane topumuz var. Bir tane gol mü? Değil mi diye tartışılan pozisyonumuz var. Bizim için iyi geçen bir karşılaşmaydı. Statta iyi bir atmosfer vardı. Neticede berabere kaldık. Artık son iki hafta kaldı. Alacağımız en fazla puanı alıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu sezon takımımda iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe bazı sıkıntılar oldu. Uzunca süre forma şansı bulamadım. Oynadığım maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bundan öncede böyleydi. Bundan sonra da böyle olacaktır. Kulübüm ile bir yıl daha sözleşmem var. Burada son derece mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada şampiyonluk yaşadım. İnşallah sezon bittikten sonra sıkıntı olmaz ve kulübüm ile devam ederim. Futbolda neyin ne getireceği belli olmuyor. Yönetimle oturup konuşacağız. Eğer benimle devam etmek isterlerse önceliğim Yeni Malatyaspor olacaktır.” şeklinde konuştu.

“BİZİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR”

Cumartesi akşamı şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçın kolay geçmeyeceğini belirten Eren Tozlu, “Galatasaray karşılaşmasının zor bir atmosferde geçeceği kesin, onlar şampiyon olmak için oynayacaklar. Biz de rahat bir konumdayız. Göztepe maçında iyi oyun sergileyerek özgüven kazandık. Bu hafta oynayacağımız maçta sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Galatasaray’ın şampiyon olup olmayacağı bizi çok ilgilendirmiyor. İnşallah oradan puan ya da puanlar alırız.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölge karması farklı kazandı
Bölge karması farklı kazandı
Özel Olimpiyatlar nefes kesti
Özel Olimpiyatlar nefes kesti
Hakemler hakemlere karşı!
Hakemler hakemlere karşı!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim