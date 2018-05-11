Eren kalmaktan yana

Süper Lig’de uzunca aradan sonra Göztepe maçında forma şansı bulan Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, golsüz biten maçta iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Galatasaray maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde değerlendirmelerde bulunan golcü oyuncu gelecek sezon takımda kalmak istediğini söyledi.

“BİR YIL SÖZLEŞMEM VAR”

Tozlu, “Göztepe maçında iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Karşılaşmadan önce Murat Yıldırım’ın annesinin üzücü haberini almıştık. Tekrar kendisine ve ailesine sabırlar diliyorum. O maçı kazanmak istedik. Kazanacak pozisyonları da bulduk. Direkten dönen 3 tane topumuz var. Bir tane gol mü? Değil mi diye tartışılan pozisyonumuz var. Bizim için iyi geçen bir karşılaşmaydı. Statta iyi bir atmosfer vardı. Neticede berabere kaldık. Artık son iki hafta kaldı. Alacağımız en fazla puanı alıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu sezon takımımda iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe bazı sıkıntılar oldu. Uzunca süre forma şansı bulamadım. Oynadığım maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bundan öncede böyleydi. Bundan sonra da böyle olacaktır. Kulübüm ile bir yıl daha sözleşmem var. Burada son derece mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada şampiyonluk yaşadım. İnşallah sezon bittikten sonra sıkıntı olmaz ve kulübüm ile devam ederim. Futbolda neyin ne getireceği belli olmuyor. Yönetimle oturup konuşacağız. Eğer benimle devam etmek isterlerse önceliğim Yeni Malatyaspor olacaktır.” şeklinde konuştu.

“BİZİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR”

Cumartesi akşamı şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçın kolay geçmeyeceğini belirten Eren Tozlu, “Galatasaray karşılaşmasının zor bir atmosferde geçeceği kesin, onlar şampiyon olmak için oynayacaklar. Biz de rahat bir konumdayız. Göztepe maçında iyi oyun sergileyerek özgüven kazandık. Bu hafta oynayacağımız maçta sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Galatasaray’ın şampiyon olup olmayacağı bizi çok ilgilendirmiyor. İnşallah oradan puan ya da puanlar alırız.” diye konuştu.

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