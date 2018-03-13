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EREN İDDİALARA CEVAP VERDİ

Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Malatya Stadyumunun orta saha yuvarlağının yamuk olduğu yönünde haberlerin yayınlanmasının ardından açıklama yapıldı.

EREN İDDİALARA CEVAP VERDİ

Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Malatya Stadyumunun orta saha yuvarlağının yamuk olduğu yönünde haberlerin yayınlanmasının ardından açıklama yapıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 17:08
EREN İDDİALARA CEVAP VERDİ

Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Malatya Stadyumunun orta saha yuvarlağının yamuk olduğu yönünde haberlerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Stat Müdürü Cem Eren, televizyon görüntülerinden alınan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu söyledi.


Stat zemininin yeni çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Eren, orta saha çizgilerinin yamuk görüldüğü fotoğrafların yanıltıcı olduğunu belirterek, “Malatya Stadyumunun zemin olarak Türkiye’nin sayılı birkaç stadyumundan birisi olduğunu söyleyebilirim.

Buradaki arkadaşlarımız tecrübeli ve de işini çok iyi yapan kişilerdir. Dolayısıyla bugüne kadar böyle bir sorun ne yaşandı, ne de görüldü. Basında kullanılan fotoğraflar televizyon görüntüsünden alındığı için yanıltıcı ve de sağlıklı değildir.

Pek ne den o zaman maçı statta izleyenlerin böyle bir durum dikkatini çekmemiş. Orta alan çizgilerindeki yamukluk çok küçükte olsa her statta vardır. Ama söylediğim gibi o fotolardaki görüntü tamamen yanıltıcı ve kayma olduğu apaçık ortada” diye konuştu. busabahmalatya.com

 
 

İHA

Son Güncelleme: 13.03.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORBusabahCem Eren
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