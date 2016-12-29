29 Aralık 2016 Perşembe

Eren duble mutlu!

Yeni Malatyaspor’un, Boluspor’u deplasmanda 5 - 1 mağlup ettiği maçta hatrick yaparak adeta hayat bulan Eren Tozlu, bu mutluluğunun üzerine önceki gün doğum gününü kutladı.

29 Aralık 2016 Perşembe 10:37
Eren duble mutlu!

 26 yaşını tamamlayan Eren, 27’den gün alırken Yeni Malatyaspor Kulübü’de oyuncusunu bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesaplarından Eren ile ilgili “Oyuncumuz Eren Tozlu'nun doğum günü. Oyuncumuzun doğum gününü kutlar sağlıklı nice seneler dileriz.” Mesajını paylaşan kulüp, asıl kutlamayı ise Antalya kampında yapacak. Eren Tozlu’nun Yeni Malatyaspor formasıyla 4 golü bulunuyor.

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