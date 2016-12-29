26 yaşını tamamlayan Eren, 27’den gün alırken Yeni Malatyaspor Kulübü’de oyuncusunu bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesaplarından Eren ile ilgili “Oyuncumuz Eren Tozlu'nun doğum günü. Oyuncumuzun doğum gününü kutlar sağlıklı nice seneler dileriz.” Mesajını paylaşan kulüp, asıl kutlamayı ise Antalya kampında yapacak. Eren Tozlu’nun Yeni Malatyaspor formasıyla 4 golü bulunuyor.

HABER MERKEZİ