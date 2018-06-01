Erdoğan’dan Malatyaspor’a övgü

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da yağan yağmura rağmen kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Miting alanının ön bölümünde bulunan Malatyaspor taraftarlarının tezahüratları üzerine Malatyaspor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şehre girişte “Malatyaspor ortak paydamız” yazılı billboard reklamına atıfta bulunarak, “Bu CHP Malatya’ya, Malatyaspor’a ne yaptı. Malatyaspor ortak paydamız diyor. Malatyaspor AK Parti döneminde Süper Lig’e çıktı. Malatya’ya 27 bin kişilik modern bir Stadyum kazandırdık. Malatyaspor’da hakkını maşallah Süper Lig’deki başarılı mücadelesiyle veriyor. Malatyalılar stadı dolduruyor değil mi?” şeklinde konuştu.