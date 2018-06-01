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Erdoğan’dan Malatyaspor’a övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. kez geldiği Malatya’da, Yeni Belediye Binası arkasında toplanan kalabalığa hitap etti. Malatyaspor’un Süper Lig’de başarıyla mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, Yeni Stadı Malatya’ya AK Parti’nin kazandırdığını ifade etti.

Erdoğan’dan Malatyaspor’a övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. kez geldiği Malatya’da, Yeni Belediye Binası arkasında toplanan kalabalığa hitap etti. Malatyaspor’un Süper Lig’de başarıyla mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, Yeni Stadı Malatya’ya AK Parti’nin kazandırdığını ifade etti.

01 Haziran 2018 Cuma 11:28
Erdoğan’dan Malatyaspor’a övgü

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da yağan yağmura rağmen kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Miting alanının ön bölümünde bulunan Malatyaspor taraftarlarının tezahüratları üzerine Malatyaspor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şehre girişte “Malatyaspor ortak paydamız” yazılı billboard reklamına atıfta bulunarak, “Bu CHP Malatya’ya, Malatyaspor’a ne yaptı. Malatyaspor ortak paydamız diyor. Malatyaspor AK Parti döneminde Süper Lig’e çıktı. Malatya’ya 27 bin kişilik modern bir Stadyum kazandırdık. Malatyaspor’da hakkını maşallah Süper Lig’deki başarılı mücadelesiyle veriyor. Malatyalılar stadı dolduruyor değil mi?” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYeni StadAk PartiMalatyasporMiting
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