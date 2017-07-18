18 Temmuz 2017 Salı

Erdal Gündüz’ün acı günü

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün 66 yaşındaki ağabeyi Naci Gündüz geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:39
Erdal Gündüz’ün acı günü

 Ailenin en büyüğü olduğu öğrenilen Naci Gündüz’ün ikamet ettiği evde birden beyin kanaması geçirerek yere yığıldığı sonrasında yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı belirtildi. Ağabeyinin beklenmedik ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz cenaze töreninde taziye yerinde güçlükle ayakta durabildi. Yakınları, dostları ve spor camiası Erdal Gündüz’ü acılı gününde yalnız bırakmazken, ağabey gündüz için bugün saat 13.00’te mevlit okutulacağı açıklandı.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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