Ailenin en büyüğü olduğu öğrenilen Naci Gündüz’ün ikamet ettiği evde birden beyin kanaması geçirerek yere yığıldığı sonrasında yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı belirtildi. Ağabeyinin beklenmedik ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz cenaze töreninde taziye yerinde güçlükle ayakta durabildi. Yakınları, dostları ve spor camiası Erdal Gündüz’ü acılı gününde yalnız bırakmazken, ağabey gündüz için bugün saat 13.00’te mevlit okutulacağı açıklandı.

MEHMET KIROĞLAN