ERDAL GÜNDÜZ’DEN HAKLI TESPİT!

“Cüneyt Çakır her zamanki şekilde geldi görevini yaptı ve gitti. Geçen sezon oynadığımız Göztepe maçı, bu sezon Akhisar ve Antalya maçlarında oyuna müdahalede bulundu. Her defasında Yeni Malatyaspor olarak sürekli Cüneyt Çakır’ın hatalarını sineye çekmek zorunda mıyız? Ya da bu hakem sürekli olarak bizim maçlarımızda hata yapmak zorunda mı? Artık kendisiyle ilgili şüphelerimiz oluşmaya başladı. Cüneyt Çakır’ın acaba Malatyalılarla bu şehirle ilgili bir problemi mi var? Varsa bunu açık açık deklare edebilir. Ligin ilk yarısında oynadığımız Akhisar maçında gözünün önünde penaltı pozisyonunu görmeyen bir hakem, Antalyaspor maçında bizim oyuncunun yan yana olduğu pozisyonda dokunur dokunmaz düdük çalmak için bekliyor. Bunun yanında 32 faul yapan bir takıma 2 sarı kart gösterilir mi? Bu durum artık camiamızın kaldırabileceği bir vaziyet değildir. Federasyon nezdinde yetkililerle görüşmelerimiz olacak. Cüneyt Çakır meselesi sadece Malatya meselesi değil, Cüneyt Çakır tüm Türkiye’nin meselesidir. Yurtdışında çok iyi maç yönetiyormuş, yönettiği maçları kendisi için yönetiyor demek ki. Bu hakem en son ne zaman Fenerbahçe maçına çıktı? İstanbul takımlarının veya Anadolu takımlarının maçlarında istemediği bir hakemi neden bizde maçlarımızda isteyelim.” ifadelerini kullandı.

“ISSAM YANLIŞ YAPTI AMA…”

Issam Chebake’nin rakibine yaptığı hareketin cezasız kalmayacağını ifade eden Erdal Gündüz, “Mükafatın olduğu yerde cezanın da olması kadar doğal bir unsur yoktur. Issam’ın saha içerisinde gerçekleştirdiği davranış elbette yanlıştı. Yönetim toplantısında kendisiyle ilgili bir görüşmemiz olacak ve yaptırım kararı alınacaktır. İlk yarının sonlarına doğru skora denge getirmişken ikinci yarıya da baskılı başlamışız. Antalya sahasında çıkamıyorken, pozisyon hareketi dışında gerçekleşen davranışta kırmızı kart görüyor. Bir futbolcu oyun devam ederken istemeden rakibe karşı harekette bulunursa olumlu karşılarsınız ama durup dururken oyun dışında kalırsan negatif yaptırıma hazırsın demektir. Zaten maçın hakemi Malatyasporlu futbolcuların peşinde koşarak en ufak bir kıvılcım bekliyor. Adem Büyük’e yapılan 3 tane kartlık pozisyon var. Antalyasporlu oyuncu Adem’in ayağına arkadan gelerek basıyor, faul veriyor ama kart vermiyor. Biz Cüneyt Çakır’ın adaletinde şüphe duyuyoruz. Doria’nın pozisyonu tamamen tartışmaya açıktır. Türkiye’de onun gibi yüzlerce penaltı verilmeyen pozisyon vardır. Doria’nın ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu zaten konuşmaya gerek yoktur. Topu ayağında kontrol edebilmesi, arkadaşlarına attığı paslar ortadaydı. İlk maçı olmasından dolayı uyumu yakalaması zaman alabilir. Boşu boşuna Marsilya kulübü bir oyuncuya 10 milyon avro bonservis bedeli vermez.” şeklinde konuştu.

“KAZALAR FUTBOLDA HER ZAMAN OLABİLİR”

Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa maçından sarı-kırmızılı takımın 3 puanla galip ayrılacağına inandığını kaydeden Gündüz, “Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Geride kalan haftalarda sergiledikleri oyun ve ortaya koydukları performans beklentileri karşılamaktadır. Takımımız emin adımlarla iyi yolda ilerliyor. Süper Lige yeni çıkmış bir takımın şimdiye kadar yükselen bir grafik yakalaması takdir edilmelidir. Eğer yaşanan hakem hataları olmasaydı, ligin zirvesinde mücadele eden bir Yeni Malatyaspor vardı. Camiamız Antalyaspor mağlubiyetiyle paniğe kapılmasınlar. Bu tür kazalar futbolda her zaman olabilir.” diye konuştu.