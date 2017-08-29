Takımdaki son durum, transfer çalışmaları ve tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Basın Sözücüsü Erdal Gündüz, önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in ilk 3 haftasında topladıkları 4 puanın başlangıç için iyi olduğunu kaydeden Gündüz, “Bu sene Süper Lig’deki ilk senemiz. Biz bu bilinçle, bu yılı kümede kalarak deneyim kazanma yılı ilan ettik. Ligin ilk 3 haftasındaki 4 puanı bu anlamda çok kıymetli buluyoruz. Açıkçası bizden kimse böyle bir performans beklemiyordu. Takımımızın oynadığı oyun, futbol otoriteleri tarafından da umut vaat edici bulundu. Buna rağmen eksiklerimizin farkındayız. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip, kadromuza katacağımız en az 2 oyuncuyla gücümüze güç katmak istiyoruz. Takımımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayram izninden sonra tamamen Kasımpaşa maçına endeksleneceğiz” şeklinde konuştu.



“Hakemlerimize sonuna kadar güveniyoruz”

Gündüz, tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Ligin henüz 3 haftası ve hakemler şimdiden konuşulmaya başladı. Biz özellikle Sivas ve Antalya maçındaki hatalara dikkat çekmek istedik ama bunu yaparken de art niyet, ya da kasıt arayarak yapmadık. Herkes hakem camiasını suçlayıp kendi adalet mekanizmasını oluşturma peşine düşürse bu lig biraz zor biter. Bu yüzden biz hakemlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Sivas maçı da, Antalya maçı da fahiş hataların yapıldığı maçlardı. Olabilir, hakemler de herkes gibi yanılabiliyor, yanlış kararlar verebiliyor. Ne yapalım yani, onları idam kürsüsüne mi çıkaralım.”



“Şu an bir forvet oyuncusuyla yakın temas halindeyiz”

Milli maç arasında kadrolarına iki yeni oyuncu daha katmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gündüz, “Bu milli arada eksik bölgelerimize hocamızın raporu doğrultusunda en az 2 transfer yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Forvete ve orta sahaya çok acilen oyuncu almamız lazım. Şu an bir forvet oyuncusuyla yakın temas halindeyiz. İnşallah bir aksilik olmaz ise bu oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz. İnşallah taraftarımıza 4. haftadaki Kasımpaşa maçında daha iyi bir takım izleteceğiz” diye konuştu.

İHA