18 Mayıs 2017 Perşembe

Ensar finali göremedi!

Yeni Malatyaspor alt yapısında yetişerek, Elazığ Belediyespor’da profesyonel olan savunma oyuncusu Ensar Karakulakoğlu sezon başında gittiği Kastamonuspor’da play off finalini son anda kaçırdı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
Ensar finali göremedi!

 Genç oyuncunun 90 dakika forma giydiği maçta Kastamonuspor, Gümüşhanespor ile karşı karşıya geldi. Play off yarı final ilk maçında Kastamonu’da oynanan maç 2 – 2 eşitlikle sonuçlanırken, rövanş müsabakasında Ensar Karakulakoğlu maça ilk 11’de başladı. Erkan ve İbrahim Kaş’ın yokluğunda savunmada görev yapan Ensar 2 – 1 kaybettikleri maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. TFF 1. Lig için finali son anda kaçıran Karadeniz temsilcisi tecrübeli teknik direktör Ziya Doğan ile 20 maç üst üste yenilmeyerek, küme düşme potasından play off hattına yükselmişti. 

MEHMET KIROĞLAN
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