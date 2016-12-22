Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise, hava ve saha şartlarının çok kötü olduğunu kaydederek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. İpekoğlu, “Maçın değerlendirmesini bir tarafa bırakıp, bizi eksi 16 derecede oynatan hakemlerimize, gözlemcilerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Bunun yanında sahada mücadele eden her iki takım futbolcularını yürekten tebrik ediyorum. Başka da söylenecek bir şey yok. Ben 18 yıl profesyonel futbol oynadım, karda, yağmurda, çamurda, doluda futbol oynadım. Ama ilk defa buz pateni gibi bir sahada futbol oynandığını gördüm. Eksi 16 derecede, yürümekte bile zorluk çektiğiniz bir sahada bizi oynamaya mecbur ediyorlar. Futbol Federasyonu'nun bir oturup düşünmesi gerekiyor. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan sağlığının tehlikede olduğu bir futbol zemininde bize maç yaptırıyorlar” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI