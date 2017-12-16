16 Aralık 2017 Cumartesi

Engin Büker’in hedefi milli takım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımının file bekçisi Engin Büker hedefinin milli takım olduğunu açıkladı. Başarılı kaleci, “Bir gün milli takıma gideceğim” dedi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:56
Engin Büker’in hedefi milli takım

  Adana maçına hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute takımının başarılı kalecisi Engin Büker, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, bu sezon Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyledi. Büker, “Malatya Belediyesi Ampute Takımı olarak bu yıl başarılı olup, her yıl kaçırdığımız şampiyonluğa ulaşıp, Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bunu başarırken benim hedefim de Malatyalı milli kaleci Selim Karadağ gibi milli takıma yükselmek. Bunun için gerek takımla, gerekse de takımdan ayrı var gücümle çalışıyorum. Hocalarımın verdiği programa uyuyor ve daha sonra da kendim ferdi olarak çalışıyorum. Bir kaleci için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İnşallah çalışarak takımıma katkı sağlayıp milli takımada yükselmek istiyorum. Bu konuda bana destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı Pazar günü saat 14.00’te Adana Genç Engelliler Ampute Takımı ile karşı karşıya gelecek.

İHA
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