“Engelsiz bir şehir yapmak için çalışıyoruz”

Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Engelli kardeşlerimizin burada yapmış oldukları spor faaliyetleri hepimizi fazlasıyla mutlu ve memnun etmekte. Malatya’yı engelsiz bir şehir yapma yolunda devralmış olduğumuz bayrağı daha ilerilere taşıma gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Özalper mahallesinde bulunan parkımızı Downsendromlu ve Otizmli çocuklarımız için tahsisi daha önceden yapılmıştı. Bu parkımızı Downsendromlu ve Otizmli çocuklarımıza kazandırmak için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Ayrıca Yeşiltepe Bölgemizde Engelsiz Yaşam Merkezinde birinci etap çalışmalarımızda sona yaklaştık. İnşallah bu alanları en kısa süre içerisinde engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. ” dedi. Malatya’da engelliler için büyük hizmet ve yatırımların yapıldığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Engelliler için yapılan hizmetlere bakıldığı zaman Malatya Türkiye’de önde gelen illerden biri durumunda. Büyükşehir Belediyemizin devam eden projelerinin tamamlanmasının ardından Malaya’nın Türkiye’de örnek gösterilecek bir il konumuna geleceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz her noktada engellilere ulaşıyor, engelliler ile toplum arasında engelleri kaldırmak adına güzel projelere imza atıyor.” şeklinde konuştu. (BÜLTEN)