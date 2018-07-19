Engelli sporcular takımlarının kapatılmasına tepki gösterdi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Amedspor Engelli Basketbol Takımı'nı kapatma kararı aldı. Kapatılma kararı ile Amedspor Şehmuz Özer Tesisleri önünde açıklamada bulunan engelli sporcular, rotalarını kendilerinin çizeceğini açıkladı. Amedspor bünyesinde bulunan tekerlekli sandalye basketbol branşının kapatılması kararı verildiği ve buradan sağlanacağı iddia edilen tasarruf ile kadın futbol takımının destekleneceğini belirten Amedspor Tekerlekli Sandelye Basketbol Takımı Kaptanı Berat Yaygır, “Amedspor bünyesinde bulunan tekerlekli sandalye basketbol branşının kapatılması kararı verilmiş ve buradan sağlanacağı iddia edilen tasarruf ile kadın futbol takımının destekleneceğini bizzat kulüp başkanı açıklamıştır. Tekerlekli sandalye takımımız 3 yıl aktif olarak Amedspor himayesinde 2. Lig'de boy göstermektedir. Türkiye’nin her şehrinde kentimizin ve Amedspor'umuzu en iyi şekilde temsil eden takımımız, maddi imkanlar bahane gösterilerek, ‘sizin de bir maliyetiniz var’ denilerek kapatılmak istenmektedir. Biz tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcuları olarak 2017-2018 sezonunda 20 resmi maça çıktık ve kuruş para almadık. 9 engelli sporcumuzun 1 yıllık maaşı 58 bin TL'dir. Deplasman masraflarımızın yüzde 90’ı federasyon tarafından karşılanmaktadır. Takımımıza bütçe sıkıntısı gerekçe gösterilerek kapatılmaya çalışılması yeni bir durum değildir. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğimizi ve bundan böyle gerekirse kendi branşımızdaki mücadelemizi ve Amed ismini bir başka kulüp bünyesinde sürdüreceğimizi duyuruyoruz." dedi.