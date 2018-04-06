ENGELLERİ AŞTI BAŞARIYLA DÖNDÜ

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF) tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonasına değişik bölgelerinden 17 branşta 95 sporcu katıldı. Müsabakalara Malatya’dan katılan Atletizm A milli takımı oyuncusu Mamut Keskin, F 55 kategorisi disk atışlarında Türkiye ikincisi oldu. Malatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesine görevli olan milli sporcuyu müsabaka dönüşü makamında kabul eden Başhekim Doç. Dr. Mehmet Keleş, Keskin’i başarılarından dolayı tebrik etti. Başhekim Keleş, “Milli takımımızın oyuncusu olan çalışma arkadaşımız Mahmut Keskin’i şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Keskin ise bu başarısından dolayı kendisine her zaman destek olan ailesi ve arkadaşlarına teşekkür etti. busabahmalatya.com