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Enes Filiz Karagümrük’ te!

Malatyalı savunma oyuncusu Enes Filiz 2. Lig takımlarından Karagümrükspor ile anlaştı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:31
Enes Filiz Karagümrük’ te!

  Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de İnönü Üniversitesi ve 1920 Kahramanmaraşspor forması giyen genç oyuncu başarılı bir yıl geçirmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Amatör futboldan yeniden profesyonel futbola dönen Enes Filiz önümüzdeki yıl ikinci kez Karagümrük forması giymiş olacak. Karagümrük ile 3 yıl önce 3. Lig’den 2. Lig’e çıkma başarısı gösteren 22 yaşındaki genç oyuncu sol bek ve stoper olarak görev yapıyor. Karagümrük’ün Malatya başkanı Cengiz Günaydın’ın son performansı hakkında sık sık bilgiler aldığı Enes, hava toplarındaki hâkimiyetiyle öne çıkıyor. 1.93 boyundaki başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezon BAL’da 20 müsabakada görev yaptı.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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