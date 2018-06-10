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Enes Filiz Araban’da!

Futbol alt yapısını Malatyaspor, Yeni Malatyaspor ve Mersin İdmanyurdu’nda tamamlayan Malatyalı futbolcu Enes Filiz, Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğa ekip yapan Araban Belediyespor’a transfer oldu. 23 yaşındaki oyuncunun imza törenini kulüp başkanı Ferit Karataş gerçekleştirdi.

Enes Filiz Araban’da!

Futbol alt yapısını Malatyaspor, Yeni Malatyaspor ve Mersin İdmanyurdu’nda tamamlayan Malatyalı futbolcu Enes Filiz, Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğa ekip yapan Araban Belediyespor’a transfer oldu. 23 yaşındaki oyuncunun imza törenini kulüp başkanı Ferit Karataş gerçekleştirdi.

10 Haziran 2018 Pazar 11:01
Enes Filiz Araban’da!

BAL’da şampiyonluk mücadelesi veren Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor, Malatyalı savunma oyuncusu Enes Filiz ile anlaştı. 23 yaşındaki Enes için imza töreni düzenleyen kulüp, genç oyuncuyu kulübün sosyal medyada hesabından tanıttı. Bir dönem Malatyaspor forması da giyen kulüp başkanı Ferit Karataş, yeni transferleri Enes için, “Uzun zamandır izlediğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kulübümüzün şampiyonluk hedefine uygun bir isim. Son yılları istikrarlı geçen bir arkadaşımız. Camiamıza hayırlı olsun.” dedi. Genç oyuncu Enes Filiz ise, “Bu süreçte bir çok takımdan teklif aldım. Ama Araban’ın şampiyonluk hedefi ve başkanımızın ısrarı beni buraya getirdi. İnşallah iki taraf içinde hayırlı bir transfer olur” ifadelerini kullandı. Sol stoper ve sol bek olarak görev yapan Enes Filiz, Malatyaspor, Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Karagümrük, Kemerspor, Halide Edip Adıvar, Beylerbeyispor, İnönü Üniversitesi, 1920 Maraşsspor ve Çubukspor formaları giymişti.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporMersin IdmanyurduEnes FilizTransfer
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