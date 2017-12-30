Bu sezon bir süre sakatlığından dolayı İstanbul’da tedavi gören ve 3 hafta takımdan ayrı kalan golcü oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmak istediği iddia ediliyor. Ligin son haftasına kadar Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunan Tozlu’nun whatsapp profiline “end” (son) yazması genç oyuncunun Yeni Malatyaspor’u kafasında bitirdiği yönde yorumlandı. Önceki aylarda lige verilen milli arada memleketi Giresun’a giderek belediye başkanıyla görüşme yapan Eren Tozlu’nun Akın Çorap Giresunspor’da forma giymek istediği de gelen bilgiler arasında. Sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini yönetime bildiren genç oyuncunun durumuyla ilgili ise yönetimin açıklama yapması bekleniyor.

HABER MERKEZİ