30 Aralık 2017 Cumartesi

“End” yazdı dedikodu başladı!

Süper Lig’de forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Yeni Malatyasporlu oyuncu Eren Tozlu’nun takımdan ayrılması gündemde.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:20
“End” yazdı dedikodu başladı!

 Bu sezon bir süre sakatlığından dolayı İstanbul’da tedavi gören ve 3 hafta takımdan ayrı kalan golcü oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmak istediği iddia ediliyor.  Ligin son haftasına kadar Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunan Tozlu’nun whatsapp profiline “end” (son) yazması genç oyuncunun Yeni Malatyaspor’u kafasında bitirdiği yönde yorumlandı. Önceki aylarda lige verilen milli arada memleketi Giresun’a giderek belediye başkanıyla görüşme yapan Eren Tozlu’nun Akın Çorap Giresunspor’da forma giymek istediği de gelen bilgiler arasında. Sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini yönetime bildiren genç oyuncunun durumuyla ilgili ise yönetimin açıklama yapması bekleniyor. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporEren Tozlu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017