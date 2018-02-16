Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116152
ALTIN
163.212
DOLAR
3.7496
STERLİN
5.2566
EURO
4.6611
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

“EN YÜKSEK PUANLARI ALMALIYIZ”

Hafta sonu Bursaspor’un konuğu olacak Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Erdal Gündüz, son yılların en çekişmeli liginde mücadele ettiklerini söyledi. Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takımın ilerleyen haftalar düşme korkusu yaşamaması için Bursaspor ve Karabükspor maçlarından alabilecekleri en yüksek puanları almaları gerektiğini belirtti.

“EN YÜKSEK PUANLARI ALMALIYIZ”

Hafta sonu Bursaspor’un konuğu olacak Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Erdal Gündüz, son yılların en çekişmeli liginde mücadele ettiklerini söyledi. Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takımın ilerleyen haftalar düşme korkusu yaşamaması için Bursaspor ve Karabükspor maçlarından alabilecekleri en yüksek puanları almaları gerektiğini belirtti.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 13:02
“EN YÜKSEK PUANLARI ALMALIYIZ”

Süper Lig’de geride kalan son iki haftada 1 puan alabilen sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Henüz ligin altınında ve üstününde şekillenmediğini kaydeden Gündüz, “Son yılların en çekişmeli Süper Lig'ini yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı. Son iki haftadır yaşadıkları düşüşün normal olduğunu belirten Gündüz, “Hangi takımı gösterebilirsiniz ki başarı grafiği hep yukarıda. Bu nedenle son iki haftada yaşadığımız düşüş de her takımda zaman zaman görülebilen bir durum. Biz bu tabloyu her defansında tersine çevirmeyi başardık. Her defansında ‘Bu takım bu maçları nasıl atlatacak’ denildiğinde ekibimiz yüzümüzü karartmadı hamdolsun. Tabi tabloya bakıldığında aslında henüz ne altta, ne de üstte pes edip yarıştan kopan takım var. Son yılların en çekişmeli Süper Lig’ini yaşıyoruz. Yeni Malatyaspor olarak düşme korkusu yaşamamak için önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız” diye konuştu.

“ZOR MAÇLARIN TAKIMIYIZ”

Pazar günü oynayacakları Bursaspor maçının iki takım açısından da büyük önem taşıdığını belirten Gündüz, “Bursaspor uzun haftalardır galip gelemiyor. Ancak bu durum onların iyi bir takım oldukları ve iyi futbol oynadıkları gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bursa bu ligin saygı duyulacak ekiplerinden birisi. Hele kendi sahasındaki maçlarda çok daha etkili ve tehlikeli bir takım oluyor. Ancak unutulmamalı ki biz de zor maçların takımıyız. Puan kazandığımız maçlara bakıldığında hep zorluk derecesi yüksek maçlar olarak göze çarpıyor. Bu hafta zor maç trafiğimize bir yenisini daha ekliyoruz. Orada kendi kimliğimizle oynamamız halinde en azından yenilmeden döneceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
BursasporYeni MalatyasporErdal Gündüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Kampüs Ligleri’nde ilk gün sonuçları 
 Kampüs Ligleri’nde ilk gün sonuçları 
 Avusturya’da milli takım forması giyecek 
 Avusturya’da milli takım forması giyecek 
Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu 
Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim