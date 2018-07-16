En sonunda gitti!

Yeni Malatyaspor’da geçen sezon beklenen performansı gösteremeyen oyuncular arasında yer alan Sadio Diallo ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un yeni sezonda kadroda düşünmediği futbolcular ile yol ayrımına gitme kararı alan sarı-kırmızlı yönetimin ilk olarak Gineli oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti. Fransa ligi takımlarından Bastia Kulübünden Yeni Malatyaspor’a 2 yıllığına transferi gerçekleşen Sadio’nun performansıyla hayal kırıklığına uğrayan yönetimin teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda takımdan ayrılmasına karar verdi. Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 14 karşılaşmada 834 dakika görev alan Diallo, fileleri havalandırmayı başaramamıştı. Yeni Malatyaspor’a yıllık maliyeti 400 bin doları bulan siyahi oyuncunun ayrılmasından sonra gözler yerine alınacak futbolcuya çevrildi. Bu mevki için Antalyaspor’lu Hakan Özmert’in adı listenin ilk sırasında yer alıyor.