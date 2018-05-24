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En skorer Khalid!

Yeni Malatyaspor, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’i 34 hafta sonunda topladığı 43 puanla tamamlarken, sarı-kırmızılıların bu başarısında en büyük katkıyı attığı 12 golle Khalid Boutaib sağladı. Faslı golcü aynı zamanda Malatya temsilcisinde en fazla süre alan futbolcu oldu.

En skorer Khalid!

Yeni Malatyaspor, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’i 34 hafta sonunda topladığı 43 puanla tamamlarken, sarı-kırmızılıların bu başarısında en büyük katkıyı attığı 12 golle Khalid Boutaib sağladı. Faslı golcü aynı zamanda Malatya temsilcisinde en fazla süre alan futbolcu oldu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:54
En skorer Khalid!

Spor Toto Süper Lig'i 43 puanla 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da Khalid Boutaib, sarı-kırmızılıların kaydettiği 38 golün 12'sine doğrudan katkı sağlayarak takımın en güçlü gol silahı oldu. Takımda Boutaib'in ardından Adem Büyük, Aytaç Kara ve Pereira 4'er, Eren Tozlu, Dening, Gilberto ve Barazite 2'şer, Rahman Buğra Çağıran, Mina, Doria, Yalçın Ayhan (Devre arasında Osmanlıspor'a transfer oldu) ve Mustafa Batuhan Altıntaş ise birer gol kaydetti. Sezon başında Malatya temsilcisinin kadrosuna dahil olan Khalid Boutaib aynı zamanda 32 maçta 2 bin 710 dakika süre alarak en fazla süre alan futbolcu oldu. Fransız yıldız Aly Cissokho 30 maçta 2 bin 647 dakikayla ikinci, Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake ise 29 karşılaşmada 2 bin 528 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigKhalid Boutaib
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