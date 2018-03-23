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EN SEVİMLİ İDMAN!

Yeni Malatyaspor’da bu sezon beklentilerin altında kalan Nacer Barazite, dizinde yaşadığı ağrılar nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı.

EN SEVİMLİ İDMAN!

Yeni Malatyaspor’da bu sezon beklentilerin altında kalan Nacer Barazite, dizinde yaşadığı ağrılar nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:47
EN SEVİMLİ İDMAN!

Kulübün kondisyoneri eşliğinde yapılan düz koşuya, Pınarbaşı’nı mesken haline getiren sevimli bir köpeğin de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Barazite ve diğer futbolcularla teknik heyet, bu duruma gülerek tepki verirken, antrenmanı takip eden gazeteciler de bu kareyi kaçırmadı. İdman sonuna kadar antrenman sahasını terk etmeyen sevimli köpek çalışmanın neşesi oldu. Orta saha oyuncusu Nacer Barazite’nin ise kontrol amaçlı düz koşturulduğu, maç oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.

MEHMET KIROĞLAN - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporNacer Barazite
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