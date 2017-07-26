Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaptığı transferlerle sürekli kadro değerini artıran Yeni Malatyaspor bu yıl hedeflediği transferlerle kadro değerini 30 milyon avro’ya çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig’de bu kalıcı olmayı hedefleyen sarı kırmızılı takımın yaptığı transferlerle şuan ki piyasa değeri 15 buçuk milyon avroya yükseldi. Takımın 10 numara transferi olan Nacer Barazite 2 milyon 750 bin avro piyasa değeriyle en yüksek oyuncu olarak göze çarpıyor. Ayrıca Senegalli yıldız futbolcu Issiar Dia 2 Milyon 250 bin, Faslı Khalid Boutaib 1 milyon 250 bin, Arjantinli Emanuel Dening ise 1 milyon 200 bin avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncuları olarak Yeni Malatyaspor tarihine geçmiş durumdalar. Öte yandan geçtiğimiz sezon 2 milyon 250 bin avro’ya transfer edilen ve sözleşmesi devam eden Micheal Pereira’da takımın piyasa değeri en yüksek oyuncuları arasındaki yerini koruyor. Bu yıl takıma yeni katılan transferlerin arasında piyasa değeri en düşük futbolcu olarak dikkat çeken 19 yaşındaki Nijeryalı Sencere Seth ise yıllık 150 bin avro karşılığında 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bu arada Seth, Yeni Malatyaspor’un oynadığı hazırlık karşılaşmalarında sergilediği performansla Ertuğrul Sağlam’ın gözüne girmeyi başardı.

Yeni Malatyaspor’da yeni transfer edilen ve sözleşmesi uzatılan futbolcular şunlar:

Kaleci Ertaç Özbir, Fabien Farnolle, Abdulsamed Damlu, Emre Selen, defans oyuncuları Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Hakan Bezci, Ömer Faruk Güleç, Yalçın Ayhan, Sencere Seth, Issam Chebake, Ferhat Yıldırım, ortasaha Diabang Dialiba, Mickael Pereira, Azubuike, Ferhat Kiraz, Sunday MBA, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım, Fatih Gürden, Ali Dere, forvet Eren Tozlu, Ahmet Aras, Jonathan Ayite, Furkan Pekşen, Khalid Boutaib, Issiar Dia, Nacer Barazite ve Emanuel Dening.

ÖMER ALİ DELİBAŞ