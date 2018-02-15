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EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de sezona başladığı hedefin uzağında kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Şehit Kamil Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 

EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de sezona başladığı hedefin uzağında kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Şehit Kamil Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 16:46
EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

BAL’da mücadele ettiği sezonlar içerisinde en kötü sezonunu yaşayan İsmail Tekin’in öğrencileri, adeta lige erken havlu attı. Tekin ve öğrencileri oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 de beraberlik aldı. Kalesinde 17 gol gören Malatya ekibi, rakip ağlara ise 26 gol bıraktı.


Kongre yapılması planlanıyor
Malatya’ya profesyonel takım kazandırma hedefiyle yola çıkmasına ve son yıllarda önemli bütçelerle sezonlara başlamasına rağmen bu hedefine ulaşamayan mavi beyazlılarda gözler önümüzdeki aylarda yapılması planlanan kongreye çevrildi.
Dursun Sucu başkanlığındaki Malatya temsilcisinde yapılması planlanan kongrede önemli kararların alınabileceği belirtiliyor.
Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor


Bu arada mavi beyazlılarda Pazar günü oynanacak Şehit Kamil Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.
Yeşiltepe 3 numaralı sahada çalışan Yeşilyurt Belediyespor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı morallerin bozuk olduğu öğrenildi.
Mavi beyazlı ekipte AFDK tarafından 5 maç ceza verilen Yusuf Çelik bu haki Şehit Kamil Belediyespor maçında forma giyemeyecek.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 15.02.2018 16:48
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MalatyaŞehit Kamil BelediyesporMalatya Yeşilyurt BelediyesporSpor Toto Bölgesel Amatör LigMalatya Haberleri
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