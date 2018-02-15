EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

BAL’da mücadele ettiği sezonlar içerisinde en kötü sezonunu yaşayan İsmail Tekin’in öğrencileri, adeta lige erken havlu attı. Tekin ve öğrencileri oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 de beraberlik aldı. Kalesinde 17 gol gören Malatya ekibi, rakip ağlara ise 26 gol bıraktı.



Kongre yapılması planlanıyor

Malatya’ya profesyonel takım kazandırma hedefiyle yola çıkmasına ve son yıllarda önemli bütçelerle sezonlara başlamasına rağmen bu hedefine ulaşamayan mavi beyazlılarda gözler önümüzdeki aylarda yapılması planlanan kongreye çevrildi.

Dursun Sucu başkanlığındaki Malatya temsilcisinde yapılması planlanan kongrede önemli kararların alınabileceği belirtiliyor.

Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor



Bu arada mavi beyazlılarda Pazar günü oynanacak Şehit Kamil Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeşiltepe 3 numaralı sahada çalışan Yeşilyurt Belediyespor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı morallerin bozuk olduğu öğrenildi.

Mavi beyazlı ekipte AFDK tarafından 5 maç ceza verilen Yusuf Çelik bu haki Şehit Kamil Belediyespor maçında forma giyemeyecek.busabahmalatya.com

