01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

En kariyerli 2. Lig kulübünde başkan Murat Erdoğan, sportif direktör Ümit Davala... Tuzla, Malatyalılara emanet!

TFF 2. Lig’de yer alan Tuzlaspor yeni bir yapılanmaya giderek, sezon öncesi takımı Malatyalı Osman Gökhan ve yardımcısı Malatyalı Ergün Albayrak’a emanet etmişti. Transfer döneminde Malatyalı sol bek Osman Fırat ve Malatyalı kaleci Emrah Tuncel’i transfer eden İstanbul temsilcisi bu sezon iyi bir iskelet kadro oluşturup gelecek yıllarda üst liglerde yer almayı hedefliyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:23
En kariyerli 2. Lig kulübünde başkan Murat Erdoğan, sportif direktör Ümit Davala... Tuzla, Malatyalılara emanet!

  Bir dönem Türk futboluna damga vurmuş isimler tarafından yönetilen 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’da büyük bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Malatyaspor forması giyen Murat Erdoğan’ın kulüp başkanlığını yaptığı, bir başka sarı kırmızılı eski oyuncu Ömer Erdoğan’ın yönetimde yer aldığı, Galatasaraylı yıldızlar Cihan Haspolatlı ve Ümit Davala’nın kulüp bünyesinde görev yaptığı Tuzlaspor, takımın başına ise Malatyalı teknik direktör Osman Gökhan’ı getirdi.

YENİ BİR YAPILANMA İÇERSİNDELER
  Osman Gökhan’ın yardımcısı ise bir başka Malatyalı Ergün Albayrak olurken, kulüp tepeden tırnağa yapılanma içersine gitti. Teknik patron Osman Gökhan’ın direktifleri doğrultusunda Tuzla’daki sentetik sahanın doğal çime çevrilmesinden, alt yapının yeniden şekillendirilmesine kadar birçok kurumsal hamle başlatan İstanbul ekibi, transfer çalışmalarında ise kadroyu sil baştan dizayn ediyor. Sportif Direktör Ümit Davala ve Osman Gökhan’ın raporları doğrultusunda kadrosuna iki tecrübeli yıldızı katan mavi beyazlılar Malatyalılardan vazgeçmiyor.

OSMAN FIRAT VE EMRAH TUNCEL KADROYA DÂHİL OLDU
  Önce sol bek Osman Fırat’ı, sonra da kaleci Emrah Tuncel’i transfer eden Tuzlaspor, bir diğer taraftan ise genç yetenekleri bünyesine topluyor. Bolu Abant’ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tuzlaspor’da teknik direktör Osman Fırat BUSABAH Spor Eki’ne önemli açıklamalarda bulundu. Kamplarını ziyaret ettiğimiz için teşekkürlerini sunan Osman Gökhan, “Malatya’dan kilometrelerce uzaklıkta gerçekten çok güzel işlere imza atıyoruz. Burada futbol adına önemli bir süreç başlattık. Tuzlaspor’un futbolun içinden gelen ve oldukça vizyonel düşünen bir yönetimi var. Büyük bir saygı ve sevgi içersinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Diye konuştu.

“SIFIRDAN BİR KADRO KURUYORUZ”
  Henüz yeni sezon hazırlıklarına yeni başladıklarını aktaran Gökhan, “Bolu Abant kampımız 12 günlük bir süreç. Yeni Malatyaspor ile oynadığımız kadroda birçok denemeye gelen oyuncumuz vardı. Yine antrenmanlarımız yeni başlamıştı. Buna karşı birkaç yeni transferimiz ve genç oyuncumuzu beğendik. İstanbul’da hazırlıklarımızı bir müddet sürdürüp 3. Etap kampı için yine il dışına çıkmayı planlıyoruz. Neredeyse sıfırdan bir kadro kuruyoruz. Tecrübelilerle genç yeteneklerden karma koşan, mücadele eden, gelecek yıllara da iskelet olabilecek bir takım hazırlıyoruz. Bu sezon olmasa bile gelecek sezon sportif başarımızla öne çıkmak istiyoruz. Sahamız doğal çime dönüşecek. Yine antrenman sahaları ve tesis yatırımları gündemimizde.” İfadelerini kullandı.

 

MALATYALILARIN DUASINI BEKLİYORUZ
  Yönetim kurulundaki eski kariyerli futbolcularla iyi bir diyalog kurduklarını söyleyen Osman Gökhan, “Yönetimin futbolun içinden gelmesi, bu işi üst düzey yapması gerçekten çok önemli. Sağ olsun başkanımız, sportif direktörümüz ve yönetimimiz işimizi kolaylaştırıyor. İnşallah burayı hem yönetimiyle hem de teknik heyetiyle birkaç yıl içinde Türkiye’ye örnek bir kulüp haline getireceğiz. Yeniden yapılaması gereken Türk futbolu için iyi bir rol model olacağız. Takımda şu ana kadar 5 Malatyalı var. Başkanımız Murat Erdoğan’ı da Malatyaspor’da top oynadığı için Malatyalı sayıyoruz. Tabi futbol evrenseldir ama bu önemli işi Malatyalılar adına gerçekleştirmek de bizi daha çok mutlu kılar. Tüm hemşerilerimizin yeni sezonda dualarını bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.









FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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