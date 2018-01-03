Süper Lig’de bir oyuncunun toplam sahada kalma süresinin 1530 dakika olduğu ilk yarıda 1000 dakikanın üzerine çıkabilen 141 oyuncudan 97'si yabancı, 44'ü ise Millî Takımda oynama yeterliliğine sahip yerli isimlerdi. Yerli oyunculara en çok forma şansı veren kulüpler arasında yer alan Yeni Malatyaspor’da 3 yerli futbolcu bu sezon 1000 dakika üzerinde görev alarak Sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Ertaç Özbir görev aldığı 15 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarak 1350 dakika oyunda kaldı. Başarılı kaleci takımının en çok görev alan yerli oyuncusu oldu. Sarı-kırmızı kulübün 4 sezondur formasını giyen genç defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, bu sezon 15 maçta 1080 dakika forma giyerek takımının en çok formasını giyen ikinci yerli oyuncusu oldu. Yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle ligin 14. Haftasından itibaren kadro dışı kalan eski kaptan Yalçın Ayhan’da Yeni Malatyaspor’da en fazla forma giyen yerli oyuncu oldu. Çıktığı 13 maçın tamamında 90 dakika görev alan Ayhan Sarı-kırmızılı formayla toplam 1170 dakika süre aldı.

Süper lig temsilcisinde forma giyen diğer yerli oyuncular Aytaç Kara 987, Adem Büyük 936, Murat Yıldırım 927, Eren Tozlu 515, Rahman Buğra Çağıran 421, Turgut Doğan Şahin 299, Murat Akça 188, Batuhan Altıntaş ise 94 dakika görev yapan isimler oldu.

Yerli oyunculara 1000 dakikanın üzerinde forma şansı tanıyan kulüpler arasında Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor 4'er oyuncuyla ilk sırayı aldı. Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor 3'er, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Bursaspor 2'şer, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Antalyaspor da 1'er oyuncuyla sıralandı.

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