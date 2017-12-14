14 Aralık 2017 Perşembe

“En genç takımız”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ligin 13. haftasında konuk edeceği Siverek Belediyesi Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta grubun lideri Adıyaman 1954 Spor’a 4-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Şanlıurfa temsilcisi karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

14 Aralık 2017 Perşembe 11:53
“En genç takımız”

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde hafta sonu Siverek Belediyesi Spor ile karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor, bu maçın hazırlıklarını antrenör Cafer Aypan nezaretinde sürdürüyor. Son haftalarda gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Malatya temsilcisinde oyuncular gole dönük şut çalışması gerçekleştirdi. Yeşiltepe Stadı’nda gerçekleşen antrenmanı Sportif Direktör Aziz Yiğit’te yakından takip ederken, Cafer Aypan’ın genç oyuncularına uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Antrenman sonrası takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, Adıyaman maçında talihsiz bir skorla mağlup olduklarını söyledi. Yiğit, “Geçen hafta grubun güçlü takımıyla mücadele ettik. Rakibin iddialı olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız sahada savaşarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Ama maalesef bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendiremedik ve maçı farklı kayıp ettik. Siverek maçı hazırlıklarını bir günlük aranın ardından sürdürüyoruz. Ligin en genç oyuncu grubuna sahibiz. Sezon başından bu yana maçlarda en fazla gol pozisyonuna giren bizim takımımız. Gol bulma noktasında sıkıntılarımız var. İnşallah bu sıkıntıları en kısa sürede aşacağız ve çıkışa geçeceğiz.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

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