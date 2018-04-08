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En etkili Türk listesinde Malatyaspor USA Başkanı Mutlu da var

Community Aboard internet sitesi tarafından Amerika’da yaşayan en etkili 50 Türk’ün isimleri açıklandı. Listede Malatyaspor USA takımının Başkanı Teoman Mutlu da var.

En etkili Türk listesinde Malatyaspor USA Başkanı Mutlu da var

Community Aboard internet sitesi tarafından Amerika’da yaşayan en etkili 50 Türk’ün isimleri açıklandı. Listede Malatyaspor USA takımının Başkanı Teoman Mutlu da var.

08 Nisan 2018 Pazar 17:11
En etkili Türk listesinde Malatyaspor USA Başkanı Mutlu da var

Community Aboard internet sitesi tarafından Amerika’da yaşayan Türkler arasında en etkili isimler belirlenerek açıklandı. 1. sıraya doktor Mehmet Öz’ün girdiği listede, 2’nci Muhtar Kent, 3’üncü ise Hikmet Ersek oldu. Malatyalı iş adamı Teoman Mutlu ise listede 51. sırada yer buldu. Amerika’da çeşitli sektörlerde boy gösteren Mutlu, son olarak kendi kurduğu Malatyaspor USA takımıyla adından söz ettirmişti. Mutlu’nun başkanı olduğu Malatyaspor USA, mücadele ettiği Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde lider durumda ve şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. 
Açıklanan listenin ilk 10 sırasında şu isimler bulunuyor: 
"1 - Mehmet Öz, doktor. 2 - Muhtar Kent, Coca Cola'nın CEO'su, 3 - Hikmet Ersek, 4 - Hamdi Ulukaya 5 - Yalçın Ayaşlı, 6 - Melih Abdulhayoğlu, 7 - Aydın Şenkut, 8 - Eren-Fatih Özmen, 9-Dr. Kenan Şahin, 10-Cenk Uygur Sunucu." 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaspor USA Takımının Başkanı Teoman Mutlu
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