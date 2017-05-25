Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor’da geçtiğimiz sezonun karnesi ortaya çıktı. 34 haftada 61 puan toplayarak maç başı 1.79 puan ortalaması yakalayan takım 18 galibiyetle en fazla kazanan takım oldu. Sarı kırmızılı takımın en golcü ismi 13 golle Boubacar Dialiba Diabang olurken, Senagalli yıldızı Eren Tozlu takip etti.

DİALİBA VE EREN EN GOLCÜ

Sarı kırmızılılarda, 2 bin 794 dakika ile en çok forma giyen futbolcu takım kaptanı Sedat Ağçay olurken, Ağçay’ı 2 bin 791 dakika ile Caner Arıcı takip etti. Takımın en golcü ismi Dialiba, 31 maçta 2 bin 510 dakika forma giyerken, Micheal Pereira, 30 maçta 2 bin 489 dakika oynadı. Yeni Malatyaspor’da Boubacar Dialiba Diabang 13 golle takımın en golcüsü olurken, Eren Tozlu 9 golle Senegalli yıldızı takip etti.

EN HIRÇIN AZUBUİKE!

Yeni Malatyaspor’da futbolcuların süre aldıkları dakika, attıkları gol ve gördükleri kartlar şöyle oluştu: Sedat Ağçay, 32 maçta 2 bin 794 dakika forma giydi ve 9 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Ağçay, 2 gol kaydetti. Caner Arıcı, 31 maçta 2 bin 791 dakika forma giydi ve 8 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Arıcı, gol atamadı. Boubacar Dialiba Diabang, 31 maçta 2 bin 510 dakika forma giydi ve 3 sarı kart gördü. Micheal Pereira, 30 maçta 2 bin 489 dakika forma giydi ve 8 sarı kart gördü. Pereira, 6 gol atma başarısını gösterdi. Okecukwu Godson Azubuike, 29 maçta 2 bin 486 dakika forma giydi. 12 sarı kart gören Azubuike, gol kaydedemedi.

KALEDE EN ÇOK ERTAÇ OYNADI

Sadık Çiftpınar, 26 maçta 2 bin 238 dakika forma giydi ve 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Çiftpınar, bu sezon gol kaydedemedi. Eren Tozlu, 28 karşılaşmada bin 866 dakika forma giydi ve 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Tozlu, 9 gol kaydederek, takımın en golcü ikinci ismi oldu. Yiğitcan Erdoğan, 24 karşılaşmada bin 832 dakika forma giydi ve 5 sarı kart gördü. Erdoğan, 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Kaleci Ertaç Özbir, 19 maçta bin 710 dakika kalede kaldı. Özbir, 3 sarı kart gördü. Murat Akça, 26 karşılaşmada bin 665 dakikada forma giydi ve 8 sarı kart gördü. Akça, 1 kez gol atma başarısını gösterdi.

AMUTU SEZONU 3 GOLLE KAPATTI

İrfan Başaran, 27 karşılaşmada bin 457 dakika sahada kaldı ve 2 sarı kart gördü. Başaran, 27 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Sunday Mba, 25 karşılaşmada bin 325 dakika forma giydi ve 3 sarı kart gördü. Mba, 25 karşılaşmada 2 gol attı. Kaleci Hakan Canbazoğlu, 13 karşılaşmada bin 170 dakika forma giydi. Canbazoğlu, 1 sarı kart gördü. Rahman Buğra Çağıran, 16 karşılaşmada bin 20 dakika görev aldı ve 4 sarı kart gördü. Çağıran, gol atamadı. Amamchi Augustine İwuji-Amutu, 20 karşılaşmada 934 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü. Amutu, 3 kez gol atma başarısını gösterdi. Murat Yıldırım, 14 karşılaşmada 741 dakika forma giydi. Yıldırım, 1 gol kaydetti.

FATİH AVCI