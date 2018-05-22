En centilmeni Yeni Malatyaspor!

Süper Lig'de bu sezon 34 haftada oynanan 306 maçta toplam bin 375 sarı, 88 de kırmızı kart çıktı. Ligi 9. sırada bitiren Kayserispor ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, 8'er kırmızı kartla futbolcusu en çok oyun dışında kalan takımlar oldu. Zirveyi bu sezon Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, 7 kırmızı kartla "hırçın" takımlar arasında ilk sıralarda yerini alırken, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor 6'şar kırmızı kartla sıralandı. Sezonu Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 4 kırmızı kartla kapattı. Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor ise 2 kırmızı kartta kalarak sezonun en centilmen takımları oldular.

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