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En centilmeni Yeni Malatyaspor!

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda en az kırmızı kartı Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor takımları görürken en fazla kızaran takımlar ise Kayserispor ve Akhisarspor oldu.

En centilmeni Yeni Malatyaspor!

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda en az kırmızı kartı Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor takımları görürken en fazla kızaran takımlar ise Kayserispor ve Akhisarspor oldu.

22 Mayıs 2018 Salı 11:14
En centilmeni Yeni Malatyaspor!

Süper Lig'de bu sezon 34 haftada oynanan 306 maçta toplam bin 375 sarı, 88 de kırmızı kart çıktı. Ligi 9. sırada bitiren Kayserispor ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, 8'er kırmızı kartla futbolcusu en çok oyun dışında kalan takımlar oldu. Zirveyi bu sezon Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, 7 kırmızı kartla "hırçın" takımlar arasında ilk sıralarda yerini alırken, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor 6'şar kırmızı kartla sıralandı. Sezonu Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 4 kırmızı kartla kapattı. Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor ise 2 kırmızı kartta kalarak sezonun en centilmen takımları oldular.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporKırmızı KartSarı Kart
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