Futbol dünyasının eğlenceli programlarından olan "En Büyük Biziz" bu hafta Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. BeIN Sport’ta yayınlanan programın çekimleri yaklaşık 1 saat sürdü. Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleşen çekimler için Azubuıke, Dia, Batuhan ve Sadık yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan programda sarı-kırmızılı oyuncular Issiar Dia, Okechukwu Azabuike, Sadık Çiftpınar ve Batuhan Altıntaş yabancı ekip ve Türk ekip olarak eşleştiler. Yabancı takım ile yerli takım ‘üst direk, gözü kapalı penaltı, gol olur, gelişine vurdu’ kategorilerinde kıyasıya bir mücadele içerisine girdi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada zaman zaman iki takım oyuncuları da zorlanırken, saha kenarında bu anları izleyen sarı-kırmızılı oyuncular da keyifli anlar yaşadılar. Yarışmayı hangi takımın kazandığının ise perşembe günü yayınlanacak programda cevabını bulacağı belirtildi.

FATİH AVCI