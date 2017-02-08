“DOSTLARIM DUALARINI ESİRGEMESİN”
Malatyaspor, Boluspor, Tarsus İdmanyurdu, Adana Demirspor, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü formaları giyen Emrah Tuncel toplamda 144 maça çıktı. Manisaspor’a imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, “Manisaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için oldukça mutluyum. Bir Malatyalı olarak burada memleketimi en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni Malatyaspor ile aynı grupta yer alıyoruz. Malatya bu sene şampiyonluğa oynuyor. Manisa biraz daha farklı bir hedefe odaklanmış durumda. Bundan sonraki süreçte takımımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Malatya’daki dostlarımdan dualarını esirgememelerini istiyorum” diye konuştu.
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