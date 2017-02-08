08 Şubat 2017 Çarşamba

Emrah yeniden TFF 1. Lig’de!

Malatyaspor altyapısından yetişen kaleci Emrah Tuncel, TFF 1. Lig’in ikinci yarısında Manisaspor’un başarısı için ter dökecek. Devre arası transferinde kaleye takviye yapan Manisaspor, Malatyalı Emrah Tuncel’i kadrosuna kattı.

07 Şubat 2017 Salı 17:58
Emrah yeniden TFF 1. Lig’de!

  Bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Emrah Tuncel, attığı imzayla Manisasporlu oldu. Resmi imzayı attıktan sonra yeni takımıyla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, ligin ilk yarısında 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü formasını giydi. Başkent ekibi ile 15 maça çıkan Emrah Tuncel, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.

“DOSTLARIM DUALARINI ESİRGEMESİN”
  Malatyaspor, Boluspor, Tarsus İdmanyurdu, Adana Demirspor, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü formaları giyen Emrah Tuncel toplamda 144 maça çıktı. Manisaspor’a imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, “Manisaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için oldukça mutluyum. Bir Malatyalı olarak burada memleketimi en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni Malatyaspor ile aynı grupta yer alıyoruz. Malatya bu sene şampiyonluğa oynuyor. Manisa biraz daha farklı bir hedefe odaklanmış durumda. Bundan sonraki süreçte takımımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Malatya’daki dostlarımdan dualarını esirgememelerini istiyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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