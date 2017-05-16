16 Mayıs 2017 Salı

“Emeklerimizin karşılığını aldık”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig başarısıyla ilgili kutlama mesajı yayınladı.

16 Mayıs 2017 Salı 11:57
“Emeklerimizin karşılığını aldık”

  Çalık yazılı olarak gönderdiği basın açıklamasında, “Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ve tabii ki takımının her zaman yanında olan kahraman taraftarımız ile tek yürek olan Yeni Malatyasporumuz emeklerinin karşılığını aldı, büyük bir fedakarlık, özveri ve azimle ilerleyerek PTT 1. Ligi'nin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Süper Lig’e çıktığımız bu maçın aynı zamanda İnönü Stadyumu’ndaki son maçımız olması ayrı bir anlam ifade etmektedir. Zira gelecek sezondan itibaren takımımız maçlarını yeni stadyumunda oynayacak, modern standartlarla inşa edilen bu stadyumda çok daha büyük başarılara imza atarak Malatya’yı gururlandıracaktır. Bu vesile ile bu tarihi günde; başta kulüp başkanımız Adil Gevrek olmak üzere yönetimini, futbolcu kardeşlerimizi, yağmur çamur demeden takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı kutluyor; Malatyaspor’dan desteğini esirgemeyen Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ‘Ortak paydamız E. Yeni Malatyaspor’ diyen herkese teşekkür ediyorum.

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