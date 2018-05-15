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“Emek ve azim var”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 2017-2018 İlhan Cavcav sezonun sarı-kırmızlı kulüp açısından başarılı geçtiğini belirterek, “son yıllara bakıldığında Yeni Malatyaspor’un hep yukarı doğru seyreden bir başarı grafiği görülecektir. Bu başarı grafiğinin arkasında da kabul edersiniz ki emek, alın teri ve azim var. İnşallah önümüzdeki yıl bu seneki konumumuzun daha üzerinde bir konumda oluruz.” dedi.

“Emek ve azim var”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 2017-2018 İlhan Cavcav sezonun sarı-kırmızlı kulüp açısından başarılı geçtiğini belirterek, “son yıllara bakıldığında Yeni Malatyaspor’un hep yukarı doğru seyreden bir başarı grafiği görülecektir. Bu başarı grafiğinin arkasında da kabul edersiniz ki emek, alın teri ve azim var. İnşallah önümüzdeki yıl bu seneki konumumuzun daha üzerinde bir konumda oluruz.” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 11:54
“Emek ve azim var”

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de hoca değişikliği ve tesisleşme gibi sorunların üstesinden gelmeyi başaran Yeni Malatyaspor’da ligde kalmanın mutluluğu yaşanıyor. Sezon başı belirlenen hedefi yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ravcı, “Sezona başlarken ligde kalma adına bir yol izleme kararı almıştık ve bugün bu başarıyı yakalamış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Süper Lig gibi Avrupa’nın sayılı liglerinden birisinde, büyük bütçeli takımlar arasında bu hedefi tutturmak küçümsenecek bir olay değildir. Ben her şeyden önce bir Malatyalı olarak takımımızın iyi bir sezon geçirmesinde emeği olan başta yönetimimiz olmak üzere, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve elbette ki taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün son yıllarına bakıldığında hep yukarı doğru seyreden bir başarı grafiği görülecektir. Bu başarı grafiğinin arkasında da kabul edersiniz ki emek, alın teri ve azim var. İnşallah önümüzdeki yıl bu seneki konumumuzun daha üzerinde bir konumda oluruz.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıYeni Malatyaspor
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