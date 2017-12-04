Süper Lig’in 14. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşan Yeni Malatyaspor, son 5 haftadır kazanamayan rakibiyle 0 – 0 berabere kaldı. Az sayıda futbolseverin tribünden takım ettiği maça ev sahibi tam kadro çıkarken, Yeni Malatyaspor’da kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ve genç forvet Batuhan 21 kişilik kadroda yer almadı. Baştan sona ortada geçen mücadelede her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, temsilcimizde Pereira, Khalid ve Mina, ev sahibinde Mustafa Yumlu net gol fırsatlarından yararlanamadı.

NET PENALTI’YI VERMEDİ!

Maçın uzatma dakikaları oynanırken, en kritik anında hakem Cüneyt Çakır oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Daha önce Akhisar’da yerde kalan Henrique’nin pozisyonuna devam diyen Çakır, Yeni Malatyaspor’un ise net bir penaltısını vermedi. Uzatmanın son saniyesinde Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından sert şutu kaleye giderken, Akhisar savunmasında Caner Osmanpaşa tarafından elle kesildi. Sarı kırmızılı oyuncuların yoğun itirazına rağmen penaltıyı vermeyen Cüneyt Çakır, 2 puanın kaçmasına neden oldu.

ARTURO MİNA FORMASINA KAVUŞTU!

0 – 0 biten maçın ardından puanını 16’ya yükselten Yeni Malatyaspor gol atamama ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı. Yalçın’ın yokluğunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Yeni Malatyaspor savunması kalesini gole kapamayı başarırken, Arturo Mina ligde en son 24 Eylül’de oynadığı Karabükspor maçından sonra 8 haftalık bir aradan sonra ilk 11’de şans buldu. Maçta ikili mücadelelerin %52’sini kazanarak rakibine üstünlük kuran Yeni Malatyaspor bu sezon oynadığı 14 lig maçında 12 kez rakibinden fazla ikili mücadele kazanmış oldu.

FATİH AVCI