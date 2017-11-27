Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında şampiyonluğun favori takımı Beşiktaş’ı ağırladı. Malatya Sadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesi ücretsiz çiğköfte dağıtılırken, tribünlerde ise taraftar rekoru kırıldı. 27.044 koltuklu statta güvenlik gerekçesiyle 2.500 koltuk boş bırakılırken, yaklaşık 24.500 taraftar karşılaşmayı takip etti. Bu rakam Malatya futbol tarihinde bir müsabakayı izleyen en fazla izleyici rekorunu getirdi.

Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları süren Rahman ve Batuhan, Beşiktaş’ta kart cezalıları Tosic, Caner ve Medel kadroda yer almadı. Beşiktaş’ta maç öncesi ısınırken sakatlanan Portekizli Pepe, yerini Necip’e bıraktı. Yeni Malatyaspor ısınmak için sahaya çıktığında, “Gururumuz Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi 2. Turunda Başarılar Dileriz” yazılı pankartla çıktı. Bu jest Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı. Her iki takım oyun alanına gelirken ortak taşıdıkları pankartta 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne atıfta bulunarak,” İyi ki varsın öğretmenim” ifadelerine yer verdi.

Protokol tribününde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman maçı yan yana izledi. Beşiktaş ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer yöneticiler onlara eşlik etti. Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık müsabakayı izleyenler arasındaydı. Protokoldeki yoğunluktan dolayı bir çok kişi ayakta kaldı.

SADIK’IN KAFASI DİREĞE TAKILDI!

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Malatyaspor’du. 8. dakikada sağ köşeden Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sadık’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Murat Yıldırım’ın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top uzaklaştırıldı.

NEGREDO İÇİN ŞANSSIZ AN!

85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan’ın ortasında arka direkte Negredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

GOL SESİ ÇIKMADI!

Oyun üstünlüğünün Beşiktaş, pozisyon zenginliğinin Malatya’da olduğu maç 0 – 0 berabere bitti. Maç sonu sarı kırmızılı tribünler takımlarını iyi futboldan dolayı bağrına basarken, Beşiktaş’lı oyuncular maçın hakemine uzun süre itirazlarda bulundu. Yeni Malatyaspor oynadığı son 3 maçta gol atamazken, Beşiktaş bu sezon 13 haftada 16 puan kaybetti.

FATİH AVCI