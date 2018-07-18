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Elazığspor’da kriz sürüyor

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, kulübün bulunduğu durumun hakkında yaptığı açıklamada, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok" dedi.

Elazığspor’da kriz sürüyor

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, kulübün bulunduğu durumun hakkında yaptığı açıklamada, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok" dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:05
Elazığspor’da kriz sürüyor

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, Erzurum kampında açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuşan Mehmet Yiğit, 4 sezondur Elazığspor’da forma giydiğini ve ilk kez bu kadar kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Her kesimin Elazığspor’a sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Yiğit, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bazı arkadaşlarımız sivil kıyafetleriyle yemeğe iniyor. Bu şehrin takımı hiçbir şekilde bunu hak etmiyor. Dünden beri taraftarlar baskı yaparak takımımızın Elazığ’a dönmesini istiyor. Hem hazırlık maçı oynama açısından hem de hava şartlarından dolayı bizim burada kampa devam etmemiz lazım. Şuanda burada 5-6 kişiyiz. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok. Sonuçta biz burada 4 yıldır emek veriyoruz. Değerli büyüklerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Süreç çok hızlı geçiyor. Liglerin başlamasına 20-25 günlük bir süre kaldı. Biran önce olaylara el atılması lazım. İyi veya kötü anlamda ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım" şeklinde konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığsporElazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit
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