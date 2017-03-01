01 Mart 2017 Çarşamba

Elazığspor ve Eskişehirspor iç saha maçları nerede oynanacak? Yönetimin planı belli oldu

İç saha maçlarını İnönü Stadı’nın kötü zemini nedeniyle İstanbul’da oynayan Yeni Malatyaspor’un takımı ne zaman Malatya’ya getireceği ortaya çıktı.

01 Mart 2017 Çarşamba 13:12
Elazığspor ve Eskişehirspor iç saha maçları nerede oynanacak? Yönetimin planı belli oldu

  2016 – 2017 sezonu iç saha fikstüründe Denizlispor ve Altınordu maçlarını İstanbul’da oynayan Yeni Malatyaspor’un ne zaman Malatya’ya döneceği bilgisine BUSABAH ulaştı. İstanbul’da oynana her 2 maçta 6 puan alarak, gurbetteki taraftarlarıyla buluşan sarı kırmızılı takım Şanlıurfaspor ile 24. Hafta oynanacak iç saha müsabakasını da İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayacak.

ELAZIĞ DERBİSİ İLE İNÖNÜ’YE VEDA!
  Şanlıurfaspor müsabakasından sonra Manisa deplasmanına gidecek temsilcimiz, daha sonra 15 gün maç oynamayacak. Milli aradan dolayı 5 Nisan’a kadar kendi evine dönmeyecek kaplanlar, bu süre zarfında 15 günlük arada İnönü Stadı’nın yeniden incelenmesi için TFF’den heyet isteyecek. Stadın çimini bakıma alan yönetim, hava şartlarının da iyileşmesiyle yeşillenen zeminde Elazığ maçını oynamak isteyecek. Elazığ Derbisini tarihi İnönü Stadı’nda oynayarak, hem geçmiş maçların havasını yakalamak isteyen yönetim, hem de İnönü Stadı’na bu büyük maçla veda etmeyi planlıyor. Bir sonraki iç saha karşılaşmasını ise yeni statta oynatmayı düşünen yöneticiler böylelikle Nisan ayı ortasında 27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’nu da Eskişehir maçıyla hizmete açmayı düşünüyor. Aynı zamanda Eskişehirspor’a misilleme ile karşılık verecek kaplanlar, şampiyonluk turunu da bu müsabakada atmayı düşünüyor.

FATİH AVCI
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