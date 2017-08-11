Elazığ İl Özel İdaresi tarafından amatör spor kulüplerinin spor malzemesi ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak amacıyla yardımda bulunuldu. Yardım kapsamında 76 amatör spor kulübüne, İl Özel İdare Spor Kompleksinde düzenlenen törenin ardından 330 bin liralık malzeme dağıtımı yapıldı.

Sporun dünyada ve Türkiye’de çok önemli bir alan olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Spor önemli bir endüstri ve toplumda çok önemli bir işlevi olan alan haline geldi. Birçok alanı da etkiler hale geldi. Biz 76 amatör spor kulübümüze bakarken ekonomik açıdan bakmıyoruz. Bunları sosyal alan, topluma önemli katkılar veren bir alan olarak görüyoruz. Bu kulüplerimizi amatörce destekliyoruz. Bunların gelişmesi, ayakta durması, topluma değer katması, gençlerimizin yaşamın içerisinde olması ve gençlerin topluma faydalı birer birey haline gelmesi noktasında önemsiyoruz. Spor herkesin ortak bir dili. Herkesin değer verdiği ve bir alanıyla mutlaka uğraştığı bir alan. Ayrıca sağlık, huzur ve eğitim aracıdır.” Dedi.

SPORCULAR YETİŞECEK

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise , "İl özel idaremiz bu anlamda önemli bir görev yüklenmiş durumdadır. Arzumuz il özel idaremizin bu yardım miktarının yıl sonu bütçelerine daha fazla yazılması ve spor kulüplerimize daha fazla imkanlar sağlanmasıdır. Bu yeterli değil ve bunu biliyoruz. Özellikle Elazığ’da sportif anlamda büyük sıkıntılar çekiliyor. Bunu herkes biliyor. Bunu çözmenin yolu sadece il özel idaresinin katkılarıyla mümkün değil. İş adamlarına bu kulüplere yardım etmesi yönünde büyük görevler düşüyor. Profesyonel kulüplere yapacağımız yardımın 10 da birini bu kulüplerimize yapsak, Elazığ’da çok iyi sporcular yetişecektir" diye konuştu. Yine önemli ve hayırlı bir iş yapıldığını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'da , "Bizim çocukluğumuzda futbola olan hevesimiz gidip beyaz atletlerimize boya alıp numara yazmaktı. Naylon ayakkabılara futbol oynamaktı. Bugün çok şükür amatör kulüplerimiz bu imkanlardan yararlanıyor. Daha fazlası yapılmalı. Gençliğine yatırım yapmayan bir milletin geleceği de olmaz"ifadelerinde bulundu.



Amatör spor kulüplerine destek verdiklerini aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise, futbol ve salon sporlarında faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübüne sezon öncesinde spor malzemeleri dağıttıklarını aktardı. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde yapılan törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, kurum müdürleri ve amatör spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Protokol üyelerinin maç yapması ile program sona erdi.

İHA