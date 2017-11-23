23 Kasım 2017 Perşembe

Elazığ telafi peşinde

Manisaspor maçında alınan mağlubiyet nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, bu hafta telafi edip yükselişe geçeceklerine inandığını söyledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:56
Elazığ telafi peşinde

  TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç ile kaleci Ahmet Sabri Fener, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Grandmedical Manisaspor karşısında alınan yenilgiden dolayı taraftarlardan özür dileyerek konuşmasına başlayan Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, "Kötü bir oyun ortaya koyduk. Maç öncesi Manisaspor’un eksi puan ceza almasının bizim için iyi olmadığını düşünmüştüm. Kötü oynadık. Hocamız da kabul etti. Hüseyin Hoca bu ligin kurt hocalarından biri. Gerekli teşhisleri yapacaktır. Biz kendisine inanıyoruz. Futbolcularımızın da biraz dikkatli olmaları lazım. Ben bu sonuca paranın sebep olduğuna inanmıyorum. Bizim nasıl zorluklar içinde olduğumuzu biliyorlar. Böyle bir gerekçe olamaz. Disiplinsizlik zaten olamaz. Bunu anladığımız zaman sert önlemler alırız. Geçen sene, forvetimiz yokken, transfer yasağı varken, riske girip iki forveti gönderdik. Yönetim olarak gerektiği yerde gerekli müdahaleyi yaparız. Takım içinde en büyük avantajımız, müthiş bir uyumun olması. Gruplaşma söylentilerine taraftarlarımız itibar etmesinler. Sonuç itibarıyla, kötü bir oyundu, kötü bir sonuçtu. Bu hafta inşallah telafi edip yükselişe geçeriz" dedi.

İHA
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