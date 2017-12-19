19 Aralık 2017 Salı

Elazığ derbiye gelmedi!

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün üçüncü haftadaki rakibi Elazığ Bordo Atletik Spor karşılaşmaya gelmedi.

19 Aralık 2017 Salı 11:46
Elazığ derbiye gelmedi!

  Ligin üçüncü haftasında Pazar günü 13.00’da Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanması gereken Malatya Bayanlar Spor Kulübü-Elazığ Bordo Atletik Spor karşılaşması, Elazığ ekibinin maça gelmemesi nedeniyle oynanmadı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü sporcuları ile hakemler Mehmet Ildız, Hakan Adıyaman ve Mehmet Can Alkan karşılaşmada hazır bulundu. Hakem heyeti bir süre bekledikten sonra karşılaşmayı bitirdi.

Elazığ Bordo Atletik Spor, ligin ilk haftasında Makamspor ile ikinci haftasındaki Diyarbekirspor karşılaşmalarına da çıkmamıştı. 3 puan silme cezası alan Elazığ ekibi, ligde 3 hafta üst üste karşılaşmaya çıkmadı. Grup’ta üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, iki maçta topladığı 4 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Sarı siyahlılar ligin 4.haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında grubun 9 puanla lideri Şanlıurfa Gençlik Spor’u konuk edecek.

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