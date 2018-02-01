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EL ELE DİSİPLİNE!

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Kulüpleri Süper Lig’de geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçta sahaya geç çıktıkları için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

EL ELE DİSİPLİNE!

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Kulüpleri Süper Lig’de geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçta sahaya geç çıktıkları için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 14:22
EL ELE DİSİPLİNE!

Süper Lig’de geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçtaki olaylar nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin, iki takımın PFDK’ya sevklerine ilişkin açıklaması şöyle:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü’nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü’nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” PFDK, her iki kulüple ilgili kararını Perşembe günkü toplantısında verecek.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSivasspor
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