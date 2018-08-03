Eksiklerin yerine genç takviyesi

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Sabah saatlerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular top ve istasyon çalışması yaptı. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılı futbolcular taktik ve teknik çalıştı. Yeni Malatyasporlu genç futbolcuların istekli halleri teknik heyeti memnun etse de eksik oyuncuların fazla oluşu moralleri bozuyor. Dün ki antrenmanın başında saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, oyuncularına kamp döneminin sona erdiğini artık yeni sezonun havasına girmeleri gerektiğini söyledi. Yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Godson Azubuike, Arturo Mina, Ömer Şişmanoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Fabian Farnolle katılmazken, sakat oyunculardan tedavi süreci en uzun sürecek isimlerin Eren ve Azubuike oldukları belirtildi. Günü akşam ve sabah olmak üzere çift antrenmanla geçiren Malatya ekibi, bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada Nurettin Soykan Tesislerinde Erol Bulut’un isteği doğrultusunda bazı yeniliklerin yapıldığı görüntülendi. Yeni sezon için hazırlanan antrenman sahasına havuz, gözlem kulesi ve çalışma duvarı yapıldığı belirtildi.