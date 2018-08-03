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Eksiklerin yerine genç takviyesi

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da eksik oyuncuların yokluğunu altyapıdan gelen bazı genç futbolcular dolduruyor. Günü çift idman yaparak geçiren sarı-kırmızılı takımda genç isimlerin istekli oluşu teknik heyeti memnun etse de ligin başlamasına sayılı günlere kala hala tam kadro çalışılamaması Erol Bulut’u tedirgin ediyor.

Eksiklerin yerine genç takviyesi

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da eksik oyuncuların yokluğunu altyapıdan gelen bazı genç futbolcular dolduruyor. Günü çift idman yaparak geçiren sarı-kırmızılı takımda genç isimlerin istekli oluşu teknik heyeti memnun etse de ligin başlamasına sayılı günlere kala hala tam kadro çalışılamaması Erol Bulut’u tedirgin ediyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:06
Eksiklerin yerine genç takviyesi

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Sabah saatlerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular top ve istasyon çalışması yaptı. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılı futbolcular taktik ve teknik çalıştı. Yeni Malatyasporlu genç futbolcuların istekli halleri teknik heyeti memnun etse de eksik oyuncuların fazla oluşu moralleri bozuyor. Dün ki antrenmanın başında saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, oyuncularına kamp döneminin sona erdiğini artık yeni sezonun havasına girmeleri gerektiğini söyledi. Yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Godson Azubuike, Arturo Mina, Ömer Şişmanoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Fabian Farnolle katılmazken, sakat oyunculardan tedavi süreci en uzun sürecek isimlerin Eren ve Azubuike oldukları belirtildi. Günü akşam ve sabah olmak üzere çift antrenmanla geçiren Malatya ekibi, bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada Nurettin Soykan Tesislerinde Erol Bulut’un isteği doğrultusunda bazı yeniliklerin yapıldığı görüntülendi. Yeni sezon için hazırlanan antrenman sahasına havuz, gözlem kulesi ve çalışma duvarı yapıldığı belirtildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporNurettin Soykan TesisleriErol BulutMalatya
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