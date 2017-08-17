17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

“Eksiklerimizi biliyoruz”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, Osmanlıspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 12:12
“Eksiklerimizi biliyoruz”

  Ligin ilk haftasını iyi bir şekilde atlattıklarını kaydeden Ravcı, önlerindeki Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Ravcı, “Osmanlıspor karşısında önemli bir galibiyet aldık ve lige 3 puanla başladık. Şimdi önümüzde Demir Grup Sivasspor karşılaşması var. Demir Grup Sivasspor da ligin yeni ekiplerinden. Kendi saha ve seyircilerinin önünde galip gelmek isteyeceklerdir. Biz de ilk hafta galibiyetini sürdürmek ve puan toplamak istiyoruz. İnşallah en kötü bir beraberlikle döneriz oradan. Yine o moral motivasyonumuzu öbür haftalara taşırız. Zor bir maç olacak. İnşallah puan ya da puanlarla döneceğimiz bir maç olur” diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Ravcı, “Eksik mevkiler için görüşmeler sürüyor. Yaptığımız görüşmeleri bir an önce tamamlamak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Buna göre de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni oyuncularında takıma katılmasıyla daha da güçlü bir kadromuz olacak” ifadelerini kullandı. Ali Ravcı, yeni statta çalışmaların devam ettiğini belirterek, Antalyaspor karşılaşmasını burada oynamak istediklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahAli Ravcı

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