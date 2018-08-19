Eksiklerimiz var ama bahanemiz yok!

Fenerbahçe ile bugün zorlu bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor’da takımdaki 4 önemli eksik taraftarı kara kara düşündürürken kulübün sportif direktörü Ali Ravcı’dan umut dolu açıklamalar geldi. Rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak çekinmediklerini ifade eden Ravcı, “Deplasmanda kazandığımız ligin ilk maçının ardından yine bütün konsantrasyonumuzla Fenerbahçe maçına hazırlandık. Fenerbahçe’ nin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Ama yenilmeyecek bir takım olmadığını da biliyoruz. Önemli eksiklerimiz var. Bunu dert etmiyoruz. Göztepe maçında da gerek sakatlığı olan gerekse fiziksel açıdan eksiği olan oyuncularımız vardı. Oynayan oyuncularımız sahada gerekeni yaptılar. Takım olarak hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. Bizim bahaneleri kabul etmeyen bir ruh halimiz var. Çünkü bütün oyuncularımız bizim için değerli ve onlara sonsuz güveniyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz, futbolda başarının temelinde oyuncu ve takımın kendine olan güveni yatar. Bu güven bütün oyuncularımızda fazlasıyla mevcut. Oyuncularımızın cesareti, karakteri, azmi ve irade gücü bu maçı kazanmamıza yetecektir. Fener maçını taraftarlarımızın desteği ve bütün Malatyalıların dualarıyla kazanacağız” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com