TFF 1. Lig’de topladığı 34 puanla zirveyi Eskişehirspor ile paylaşan Yeni Malatyaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı zorlu Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluk yarışının yeni yeni kızıştığı bir atmosferde sakat oyuncuların artması ise teknik heyeti düşündürüyor.

TEKNİK HEYETTEN UYARI: GRİP’TEN KORUNUN!

Orduzu Pınarbaşı’nda yapılan idmana, Sadık, Dialiba, Murat Akça ve Mehmet Sak katılmadı. Kasığında hafif ağrıları olan Mıichael Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman sahasının her bölgesinde kurulan kuvvet artırıcı kısa programları uygulayan futbolcular daha sonra teknik ağırlıklı bir antrenmana tabi tutuldu. Havanın soğuk olması ve takımdaki eksiklerin yeteri kadar fazla olmasını göz önünde bulunduran teknik heyet, futbolcuları gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı uyardı.

SAMSUN YOLCULUĞUNDA 4 EKSİK!

Samsunspor müsabakasının taktik provasını bugün çalışacak sarı kırmızılı takım, zorlu deplasman yolculuğuna ise yarın çıkacak. Yarın karayoluyla Elazığ’a, oradan uçakla Ankara’ya gidecek temsilcimiz, aktarma yaparak akşam saatlerinde ise Samsun’a uçacak. Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Mehmet Sak, Murat Akça ve Dialiba Karadeniz deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten Eren Tozlu ise takımla birlikte olacak.

FATİH AVCI