19 Ocak 2017 Perşembe

Eksikler can sıkıyor!

Sivasspor karşısında uzun bir aradan sonra ideal kadroyla sahada olan Yeni Malatyaspor’a nazar değdi. Dialiba ve Murat akça’nın sakatlanması, Eren cezalı duruma düşmesi sarı kırmızılı takımı Mersin maçı öncesi eksik bıraktı. Bu 3 önemli oyuncunun yerini doldurmaya çalışan teknik heyet, taktik çalışmalarda alternatif oyuncular üzerinde duruyor.

19 Ocak 2017 Perşembe 11:20
Eksikler can sıkıyor!

  TFF 1. Lig’de cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Nurettin Soykan Tesislerinde yaklaşık 2 saat süren uzun bir çalışma yapan temsilcimizde Dialiba ve Murat dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Kendi tesislerinde günü yaptığı tek çalışmayla değerlendiren sarı kırmızılı ekibimizde, eksik oyuncuların durumu ise can sıkıyor.

TEKNİK HEYETİN ELİ KOLU BAĞLANDI
  Sivasspor maçında 3 as oyuncusunu birden kaybeden Yeni Malatyaspor’da Dialiba adale sakatlığı yaşamış, Murat Akça’nın omzu çıkmış, Eren Tozlu ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Bu 3 ilk on bir oyuncusunun yerini Mersin maçında doldurmak isteyen teknik heyetin elini kolunu bağlayan ise henüz transferde istenilen isimlerin alınmaması oldu. Hafta boyunca yapılan taktik çalışmalarda alternatif oyuncuların üzerinde duran teknik direktör İrfan Buz, savunma hattında sıkıntı yaşamasa da hücumda eksiklerin yerini zor dolduracak.

TRANSFER YETİŞSE BİLE FORMA VERİLMEYECEK!
  Yönetimin yapacağı transferleri bu hafta da maça yetiştirememiş olması teknik heyeti Mersin maçı öncesi mevcut kadrodan çözüm bulmaya itecek. Alınacak oyuncunun her ne kadar hazır olsa bile transfer işlemleri, lisans çıkarılması ve takımla çalışmamış olması gibi nedenleri göz önünde tutan teknik direktör İrfan Buz, Dialiba, Murat Akça ve Eren’in yerini kulübedeki oyunculardan dolduracak. 

FATİH AVCI
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